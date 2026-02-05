中日・石川昂弥内野手が５日、オフの減量の効果を実感した。沖縄・北谷での春季キャンプは第２クールがスタート。「絞ったので動きやすい。体が軽いです。（打撃も）すごく体にキレが出てきていると感じます」と語った。昨年１０月に１０４キロだった体重は９５キロ。「体脂肪が多かったので」と栄養管理などに取り組んだが「正直ここまでうまくいくとは思わなかった」と驚いた。この日は打撃投手を行った三浦と対戦。今年初め