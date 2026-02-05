提供：ウェザーニューズ 5日(木)は岡山・香川の各地で最高気温が3月並みとなりました。6日(金)も引き続き気温が高い傾向で、日中は薄手のコートやセーターで過ごせそうです。ただ、週末からは一転。寒気の影響で真冬の寒さが戻り、10日(火)の朝まで寒さが続きそうです。ダウンコートや風を防げるアイテムが欠かせません。 要因となる寒気について、西日本の上空1500m付近は、平地で雪