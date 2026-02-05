衆議院選挙は2月8日に投開票です。週末の大雪が心配されますが、投票は当日でなくても可能です。すでに多くの期日前投票所で投票が行われていますが、さらに新たな期日前投票所が開設されます。▼5～7日行橋市：ゆめタウン行橋▼6・7日福岡市博多区：ららぽーと福岡久留米市：ゆめタウン久留米宗像市：サンリブくりえいと宗像そのほかの期日前投票所の詳しい場所や時間は、福岡県のホームページなどから確