音楽デュオ・Def Tech（デフテック）のMicro（マイクロ）として活動する西宮佑騎容疑者が2日、自宅で乾燥大麻を所持したとして、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕された。20周年ライブを目前に控えていた中での逮捕に、SNSなどにはファンの悲鳴が相次いでいる。 麻薬取締部によれば、西宮容疑者は東京都渋谷区にある自宅で乾燥大麻数グラムを所持していたとのこと。西宮容疑者が薬