G大阪は5日、吹田市内の練習場で非公開トレーニングを行った。あさって7日にセレッソとの大阪ダービー（ヤンマー）で特別大会「百年構想リーグ」開幕。プロ入り後初めて主将の大役を担うことになったDF中谷進之介（29）は「これまで以上のリーダーシップを持ってやりたい」と決意を口にした。昨年開幕の大阪ダービーでは、まさかの5失点を喫した。「プレスが甘いのに全て前から奪いにいって、剥がされてスカスカになったのが去