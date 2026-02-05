広島地裁で6日から審理が始まる強盗殺人未遂事件の裁判員裁判で、被告が法廷を出入りする際、手錠と腰縄を付けた姿が傍聴人に見えないよう、地裁（角谷比呂美裁判長）がついたてを設置する方針であることが5日、弁護人への取材で分かった。最高裁は1月、運用を改めるよう全国の地裁と高裁に通知した。運用見直しを求める活動に関わり、広島の事件で被告の弁護人を務める久保豊年弁護士によると、最高裁通知後初めてのケースと