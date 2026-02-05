サッカーJ2徳島ヴォルティスは2月7日、アウェーで開幕戦を迎えます。開幕を前に、板野町で5日に行われた練習を取材しました。 （豊成アナウンサー）「今週末の開幕に向け選手たち、ピリッとした空気の中、練習を行っています」 Jリーグが2026年8月から「秋春制」へ移行するのに伴い、徳島ヴォルティスは2月7日から6月までの間、特別リーグに参戦します。ここでは、J2とJ3に所属する四国4県や