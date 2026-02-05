2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が5日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ミラノ・コルティナ五輪の“仕様”のスタイルを披露した。前日4日にイタリア入りした高木さんは「今日からティナになりきってオリンピックを過したいと思います」とつづり、ミラノ・コルティナ冬季五輪のマスコット「ティナ」の帽子とぬいぐるみを手