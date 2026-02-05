「オリックス春季キャンプ」（５日、宮崎）オリックスの主砲・杉本裕太郎外野手（３４）が、ＷＢＣ日本代表にラスト選出された元同僚のレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）の活躍に太鼓判を押した。「（２大会連続の選出に）当たり前だと思うし、楽しみが１つ増えた。もう何回もチームを救ってくれているし、ＷＢＣでも普通にガンガン打つと思う」母校・青学大の後輩でもある吉田とは選出前に「いつ選ばれるの？みたい