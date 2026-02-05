成田の事業規模1.7倍にANA（全日空）グループが「中期経営戦略」を公開しました。現在同グループは、羽田空港と成田空港のふたつを拠点とする「デュアルハブ」の戦略を採用していますが、2029年度からはこの状況に変化が訪れそうです。【画像】えっ…これが「ANAの世界最大の旅客機」驚愕のファーストクラスです同計画に盛り込まれたのは、成田空港の使用方法です。成田空港では2029年度以降、新滑走路の整備などの再拡張によ