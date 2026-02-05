2月4日、高石あかりがInstagramを更新した。【写真】トロフィーを持って笑顔を見せる写真なども公開現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にて、ヒロイン・松野トキ役を務めている高石。この日の投稿では、一年間を通じて活躍の著しい将来有望な俳優、業績の優れた個人、グループ作品に贈られる賞「2026年 エランドール賞」を受賞したことを報告した。続けて、「改めて、このような栄誉ある賞を頂けたこと、とても光栄に思い