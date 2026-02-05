元櫻坂46の渡辺梨加が、北八ヶ岳を登山したことを自身のInstagramにて報告している。 （関連：【画像】渡辺梨加、登山ガチ勢に北八ヶ岳を登る） 北八ヶ岳は、長野県に位置する八ヶ岳連峰の北部を指す山岳地帯。渡辺は北八ヶ岳の小ピークにあたる展望台・高見石、揚げパンが名物の高見石小屋、北八ヶ岳のふもとに位置する白駒池を訪れたことを複数のポストにて記念写真とともに明かしている。 グループ卒業