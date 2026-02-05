琉球エアーコミューター（RAC）は、宮古〜多良間線と沖縄/那覇〜宮古線を2月19日に増便する。各路線1往復2便の計4便を増便する。機材はDHC-8−400CC型機を使用する。琉球新報は1月23日、多良間〜宮古線でマイルや特典目的のいわゆる「修行僧」の利用が増加し、住民生活に支障が出ていると報じていた。■ダイヤRC895宮古（15：00）〜多良間（15：25）／2月19日RC896多良間（16：00）〜宮古（16：25）／2月19日RC805沖縄/那覇