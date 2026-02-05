ハンブルガーSVのクロアチア代表DFルカ・ヴシュコビッチがドイツで注目を集めている。ヴシュコビッチは昨夏にトッテナムへ正式加入したものの、選手層の厚さから出場機会を得るためにブンデスリーガのハンブルガーSVへとレンタル移籍。そのハンブルガーでは、ここまでリーグ戦17試合に出場し、センターバックながら４ゴールを記録している。ブンデスリーガ第20節のバイエルン戦（２−２）では、貴重な同点弾を挙げる活躍を見せ