いよいよ近づいてきた大阪の私立高校入試。５日、大阪私立中学校高等学校連合会は、高校入試の募集状況について、３日正午時点までの数字をまとめ、発表しました。 2026年大阪府の私立高校入試の募集状況（2月3日正午時点）発表によりますと、外部募集を行う学校全体の平均倍率は２．５３倍となり、前年を０．０２ポイント下回りました。≪私立高校入試2026倍率の内訳≫▽男子校：１．５１倍▽女子校：１．７０倍▽共学校