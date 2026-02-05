体験会で作った「カスタマイズ弁当」（左）と「推し盛弁当」持ち帰り弁当事業のパイオニアであるほっかほっか亭総本部（以下、ほっかほっか亭）は、約9ヵ月間のトライアル販売を経て、2月1日から、お弁当・おかずに好きな惣菜を追加できる「カスタマイズ弁当」と、自分だけの唯一無二のお弁当を作ることができる「推し盛弁当」の2つのサービスを本格始動した。また、サービス開始を記念して、ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプ