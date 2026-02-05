「こだわり酒場のレモンサワー」と「こだわり酒場のタコハイ」をPRする俳優の二宮和也さんサントリーは、「こだわり酒場のレモンサワー」と「こだわり酒場のタコハイ」をリニューアルする。これにともない、新TV−CM「あの大将の酒場」篇を、2月6日から順次オンエアを開始する。2月4日には、新TV−CMに出演している俳優の二宮和也さんを招き、商品のリニューアルおよび新CM公開を記念した「こだわり酒場」新CM発表会を開催した。「