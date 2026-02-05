¡Ø¤è¤¯¤¢¤ëÎá¾îÅ¾À¸¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¡ÊA-Jin¡§Ì¡²è¡¢DOYOSAY¡§µÓ¿§¡¢Lemonfrog¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¤ª¶â¤ÎÌµ¿´¤ËÍè¤¿·»¤ËÆÍ¤­Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿É´¹ç»Ò¡£µõ¤·¤¤»à¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¡Ø¼¹Ãå¤Ï¤ªÃÇ¤ê¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÉ´¹ç»Ò¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¡¦¥­¥ê¥¢¥ó¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë±¿Ì¿¤Î°­½÷¡¦¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡£¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á²Ç¤®Àè¤Ë¼è¤êÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÅÐ¾ì