キングジムは、入園・入学準備のお名前付けシーズン本格化を前に、「新入園・新入学準備の名前付け」に関する意識調査を実施した（調査期間：2025年12月8日〜10日、調査対象：25〜45歳 400名、調査方法：インターネット）。子どもの持ち物に名前付けを開始した時期を聞いたところ、43.3％が「入園・入学する年の3月（入学前月）」、8.0％が「入園・入学する年の4月（入学月）」に開始していることが分かった。入園・入学に向けての