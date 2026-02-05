【漫画】本編を読む我が子の幸せを願い、そのために全力を尽くすのが親の役割だ。「普通の家族」とはきっとそういうものだと思うが、現実にはその「普通」を与えてもらえない子どももいる。『さよなら毒家族アルコール依存症の祖母の呪縛から解放されて私を取り戻すまで』（ゆめの/KADOKAWA）は、親として機能不全となった両親の代わりに祖父母に育てられた女性の、壮絶な半生を描いたノンフィクション作品だ。主人公・ゆめ