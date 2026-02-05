高卒5年目の楽天・泰（たい）勝利投手（22）が、沖縄・金武でのキャンプで成長ぶりを見せつけた。打撃投手として登板。打者に球種を伝えた上で30球を投げて安打性の打球は0。宗山らから計5つの空振りを奪い「速いスライダーでも空振りを取れていた。だいぶ手応えはある」と振り返った。最速155キロを誇る左腕。昨季はイースタン・リーグ1位の30セーブをマークし、1軍デビューして初勝利も挙げた。高い奪三振率も魅力の左腕