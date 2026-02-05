ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株が展開するPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」）は、イタリア名門生地メーカー「REDA（レダ）社」の高級生地を使用した「REDAスリーピーススーツ」を2月6日から発売する。同商品は、イタリアの名門ウールメーカー「REDA社」のSuper110'S（同製品はSuper110'S規格のウール生地を使用している。Super110'Sとは、1インチあたり11万本以上の極細ウール繊維で織られた