冬季五輪出場選手の女性比率6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪で出場枠の女性比率が冬季では史上最高の47％に到達した。2024年パリ夏季五輪は史上初めて男女同枠が実現。IOCの方針で男女平等の流れが加速する一方、五輪参加が認められていない競技の女子選手からは不満の声も漏れている。IOCによると、1924年の第1回シャモニー冬季五輪に参加した女性はフィギュアスケートのみの11人で、わずか4.3％だった。その後、女子種