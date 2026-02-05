ウクライナ和平をめぐるアメリカとロシア、ウクライナの3カ国による交渉は5日、2日目の協議が始まりました。停戦への道筋をつけられるかが焦点です。交渉は中東のアラブ首長国連邦（＝UAE）で4日から始まっていて、さきほど2日目の協議に入りました。協議ではロシアが占領しているウクライナの領土の扱いや戦闘終結後にアメリカなどがウクライナに提供する「安全の保証」の内容などが焦点となります。協議に先だってロシアの代表は