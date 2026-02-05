完全養殖のノドグロの稚魚＝5日午後、東京都中央区近畿大は5日、漁獲量が少なく希少性が高い高級魚アカムツ（ノドグロ）の完全養殖に世界で初めて成功したと発表した。2030年をめどに、得られた稚魚を養殖業者に販売する商業化を目指す。近畿大によると、新潟県上越沖で採取した卵から人工ふ化させた3歳の雌から昨年10月、約36万粒の卵を採取して人工授精させ、約4万匹がふ化した。今月3日時点で生き残っている約7200匹を飼育