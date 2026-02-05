J2藤枝の槙野新監督が5日、藤枝市内の商店街でシーズン開幕の周知活動を行った。就任後初のホームタウン活動は“サプライズPR大作戦”だ。監督自ら今季のクラブポスターを手に、約30軒の店舗をアポなし訪問。一様に驚きの表情を浮かべる商店街の方々へ、8日にホームでJ3岐阜と初戦を戦う明治安田J2・J3百年構想リーグ開幕をPRするとともに「週末、ぜひ試合に来てください」と来場を呼びかけた。一方、クラブパートナーの島田