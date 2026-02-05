チャレンジが「三日坊主」にならないようにはどうすればいいのか。心理カウンセラーの矢場田つとむさんは「1日3分、自分が課題に思っていることの解決につながる『ベビーステップ』から始めてほしい。部屋が汚れているなら、出したままのペン1本を片付けるだけでいい」という――。（第2回／全2回）※本稿は、矢場田つとむ『すごい自己受容』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lzf※写真はイメージです -