富山の小さな鮨（すし）店が、ミシュラン一つ星を獲得した。店主の木村泉美さんは、修業経験ゼロ。名店の門を叩く代わりに、テレビ番組『情熱大陸』を何度も繰り返し観て、独学で鮨を学んだ異端の職人だ。一時は自己破産寸前まで追い詰められながら、なぜ世界に認められる存在になれたのか。現在は金沢に拠点を移し、なお挑戦を続ける木村さんの半生を、フリーライターの川内イオさんが追った――。■鮨の握りを『情熱大陸』で学ん