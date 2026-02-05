【モデルプレス＝2026/02/05】女優の藤原紀香が5日、自身のオフィシャルブログを更新。父の死を報告した。【写真】藤原紀香、喪服姿で涙ぐむ◆藤原紀香、出演舞台完走を報告藤原は「ご報告と感謝」と題したブログを更新し、「ついに幕を閉じました、舞台『忠臣蔵』。大雪の新潟・長岡にて、無事に大千穐楽を迎えることができました。全国各地より、ご多忙の中ご観劇くださいましたお客様、そして応援のお気持ちを寄せてくださいま