【モデルプレス＝2026/02/05】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。仕事前の夕飯作りの様子を公開した。【写真】「今の時期だけのご馳走」44歳元モー娘。2児の母、仕事前に作った北海道郷土料理◆飯田圭織「今の時期だけのご馳走」披露飯田は「お仕事前に夕飯作り」と手料理の写真2枚を1枚にまとめた画像を投稿。1つは、細長い形状のこんにゃく“つきこんにゃく”と冬が旬の生たら