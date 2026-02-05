今回、Ray WEB編集部はバイト先の困った人の話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はレストランで働く新人バイトです。バイトの先輩である黒野さんは経験が長く、頼りになる存在。ある日主人公が最寄り駅に着くと、なんと黒野さんの姿が。彼は主人公を待ち伏せしていたそう。どうして黒野さんは主人公の最寄り駅がわかったのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作画：矢野