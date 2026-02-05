広島の福地寿樹打撃チーフコーチが５日、宮崎・日南キャンプの打撃練習に“秘密兵器”を導入した。全体練習後の重点練習で中村奨、矢野らが重さ４キロの加重ベストを装着して打ち込んだ。自身が現役時代にも使用していたという福地コーチは「体幹が締まる。重いので、少しブレると（体が）持っていかれる。スイングスピードが上がるし、下半身の強化にもなる」と、効果に期待した。ベストの重さは１〜１０キロで調整が可能と