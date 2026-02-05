２月８日の小倉５Ｒ・３歳新馬戦（芝２０００メートル）に今村聖奈騎手でデビューするハナコトバ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父ラブリーデイ）は、母の兄（伯父）に１９年の日本ダービーを勝ったロジャーバローズがいる血統馬だ。ゲート試験から今村騎手がつきっきりで騎乗しており、４日の最終追いでは栗東・ＣＷコースで６ハロン８３秒０―１１秒５をマーク。今村騎手は「環境の変化に動じない、教えることが少ない馬です。