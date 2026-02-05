5日の福岡は急に暖かくなりました。ただ、衆院選の投開票日の8日は一転して大雪となる恐れがあります。 最高気温が14.8℃となった福岡市。3月中旬並みの暖かさの中、大濠公園では家族連れなどが散歩をしながら、急に訪れた春を楽しんでいました。■訪れた人「すごく暖かいので、子どもたちが楽しめるかなと思って公園に来ました。」Q.何をしましたか？「大きい滑り台とブランコ！」「アイスコーヒーを買いました。