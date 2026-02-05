Ｂ２ベルテックス静岡は５日、ＰＧ柏倉哲平（３１）がインジュアリーリスト（ＩＬ）に公示されたと発表した。右膝外側半月板損傷で全治は不明。柏倉は今季１９試合に出場。１試合平均６・６点、平均アシスト３・０をマークしていた。ＩＬリスト入りした選手は３０日間、再登録することができない。