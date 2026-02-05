日本サッカー協会はこのほど、ポルトガルで行われる４ネーションズトーナメントに出場するＵ―１６日本代表メンバー２０人を発表。静岡県勢では浜松開誠館高のＭＦ石川塔梧（１年）が選ばれた。石川は昨年９月に開誠館のボランチに定着。同１１月の県高校選手権で最優秀新人に選ばれた。冬の全国高校選手権でも全２試合で先発を務めた。また、同１０月の国民スポーツ大会ではセンターバックを務めて、少年男子県選抜の準優勝に