山形県三川町で90歳の女性が殺害された事件をめぐり、殺人などの罪に問われ4日、懲役17年の実刑判決を受けた被告が判決を不服として控訴する方針を固めたことが5日、明らかになりました。控訴する方針を固めたのは、殺人などの罪に問われ、4日、山形地方裁判所で懲役17年の実刑判決を受けた石川一馬被告(29)です。判決によりますと石川被告は2024年9月、三川町横山の住宅に侵入し、当時90歳の女性を殺害するなどしたものです。事件