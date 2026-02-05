山形県東根市で早くもサクランボの花が満開を迎えています。東根市の加温ハウスで5日夕方、「日本一早い花見」が開かれ、サクランボの生産者たちが今シーズンの豊作を願いました。日中の室温が18度に保たれた加温ハウス。その中で白く咲き誇っているのは、サクランボの花です。東根市神町にある今野智也さんのハウスでは、主力品種「佐藤錦」などの花が1月21日から開花し始め、いま満開を迎えています。サクランボ園主今野