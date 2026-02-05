山形河川国道事務所などは5日、国道112号・月山道路と山形自動車道の一部で除雪のため、6日から8日までの夜間、全面通行止めにすると発表しました。山形河川国道事務所によりますと、全面通行止めとなるのは国道112号・月山道路は西川町志津の荒沢駐車帯から鶴岡市大網の大網チェーン着脱場までの区間。山形自動車道は湯殿山インターチェンジから庄内あさひインターチェンジまでの区間の上り線です。期間は6日か