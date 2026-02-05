衆議院選挙の投開票まであと3日に迫り、山形県内でも選挙戦は終盤に入りました。熱を帯びている各候補者の訴えを選挙区ごとにお伝えします。県2区では2人の前職と新人1人が連日、舌戦を繰り広げています。県2区に立候補しているのは、国民民主党の前職、自由民主党の前職、それに日本共産党の新人です。国民民主党・前職の菊池大二郎さん(43)。この日の個人演説会では、ガソリンの暫定税率廃止などを党の実績としてアピール