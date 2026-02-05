遠くまで広がる四角いボンネットまだ名もなき次期ジャガーのプロトタイプへ、スウェーデンの氷上コースで試乗が許された。ここでは、タイプ00と呼ばせていただこう。【画像】XJのように流れFタイプのように滑る次期 ジャガーGTXJにXF、XEIペイスも全139枚試乗車は2台あり、片方は2024年に作られた動的特性のテスト用。もう1台は、2025年10月に作られた、量産仕様へ近い車両。これには最新のソフトウエアとハードウエアが