県内で初めてとなる「自動運転タクシー」の実証運行が2月6日から始まるのを前に、鳴門市で5日、出発式が行われました。この取り組みは、県内のドライバー不足の解消を目的としているもので、県と日本電気、そして電脳交通が連携して行います。鳴門市で行われた出発式には、後藤田知事はじめ関係者18人が参加しました。今回の実証実験で使用されるタクシーは1台で、韓国企業「AutonomousA2Z」社の自動運転の技術