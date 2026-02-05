温故知新を大切にしたジャガーの技術者最近のジャガーから届けられるメッセージは、すべて新しさを強調するもの。伝統には関心がないのかと、誤解していた。未来への刷新を掲げ、全モデルの生産が終了し、ロゴは新しくなったのだから、無理はないだろう。【画像】XJのように流れFタイプのように滑る次期 ジャガーGTXJにXF、XEIペイスも全139枚実際は、ジャガーの技術者は温故知新を大切にしていた。まったく新しいバッテ