動物虐待事案に早期に対応するため、埼玉県で、警察と獣医師会が連携して不審な動物の死体などを迅速に調べられるような仕組みが全国で初めて作られました。埼玉県警と埼玉県獣医師会は5日、動物虐待などが疑われる事案を調べるため、獣医師158人をあらかじめ選び、ネットワークを確立する協定を締結しました。警察署ごとに担当の獣医師が選ばれ、動物の不審な死体や虐待が疑われるような病気やケガなどが見つかった場合、早期の調