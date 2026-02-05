◇プロ野球・巨人春季キャンプ（5日、宮崎）泉圭輔投手と板東湧梧投手の軽快なやりとりが行われました。オフにソフトバンクを自由契約となり、巨人と育成契約を結んだ板東投手。「キャンプなかなかハードなトレーニングが行われて体がバキバキです。（ソフトバンクのキャンプとは）全然違います。ピラティスとか細かい体の動きとか丁寧にやってるので」と話しました。インタビューをしている際にあらわれたのは泉投手です。泉投手