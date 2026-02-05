ミラノ・コルティナ五輪に出場するフィギュアスケート男子シングルの鍵山優真選手が日本時間5日、試合会場となるメインリンクで初めて練習を行い氷の感触についてコメントしました。本番のリンクに立った鍵山選手はこの日4回転フリップなど複数の4回転ジャンプを跳び、きれいに着氷するとうなずきながら氷の感触を確かめました。練習後、鍵山選手は「氷はそんなに特殊ではないので、どのジャンプもいつも通りの力加減、スピード感