サッカースペイン１部リーグ、マジョルカの元日本代表ＦＷ浅野拓磨がハムストリングを負傷、３−４週間戦線離脱することになったという。マジョルカの地元一般紙ウルティマ・オラが報道している。浅野は前節セビリア戦で４試合ぶりに先発復帰し、５５分に途中交代。その後選手は監督・コーチ陣にフィジカル的な問題があることを伝えたという。なお浅野のマジョルカとの契約は今年６月まで。昨季も複数回の負傷で戦線離脱して