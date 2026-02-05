2月21日から始まる、恒例の「ビッグひな祭り」に向け、勝浦町で準備が進んでいます。2週間後の開幕を前に、2026年の目玉やボランティアのみなさんの声を取材してきました。 （豊成アナウンサー）「勝浦町の人形文化交流館では寒い空気の中、ビッグひな祭りに向けて準備が進められています」「そしてご覧ください、この100段のピラミッド、ほぼほぼ完成に近いように見えますね。やっぱりこの高さ迫力、素晴らしいです」202