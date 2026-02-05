男子テニスの国別対抗戦デビス杯の予選前に記者会見する錦織圭＝5日、有明コロシアム男子テニスの国別対抗戦デビス杯で日本がオーストリアと対戦する予選1回戦（6、7日）の組み合わせ抽選が5日、会場となる東京・有明コロシアムで行われ、右肩痛により全豪オープン予選を欠場した元世界ランキング4位の錦織圭（ユニクロ）は当初の出場メンバーから外れた。錦織は記者会見し「ここ1年ぐらいはハイレベルなところでプレーできてい