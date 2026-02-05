米ロサンゼルス在住のモデルでタレント・平子理沙（54）が5日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。平子はテニスラケットの絵文字と共に「hello」と投稿。テニスウエア風のミニスカ姿を披露した。この投稿にファンからは「美脚」「理沙ちゃん、スポーティーなのもよき」「めちゃくちゃ可愛い！！！」など絶賛の声が寄せられた。